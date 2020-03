Premio Eccellenza artigiana nazionale alla pasticceria Ale di Castelletto

Premio Eccellenza artigiana assegnato a una giuria nazionale al titolare della pasticceria Ale di Castelletto Ticino.

Premio Eccellenza artigiana a Castelletto

E’ un riconoscimento estremamente importante quello che nei giorni scorsi, prima della decisione del Governo di chiudere per decreto bar e ristoranti, ha ottenuto la pasticceria Ale e il suo storico titolare, Alessandro Papaleo. Il celebre pasticcere, autore tra l’altro del primo dolce tipico del paese, i «sassi di Castelletto», ha infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento “Eccellenze artigiane”. E se nel 2016 la sua attività era stata insignita con un analogo premio, ma a livello regionale, questa volta il riconoscimento è di rango nazionale.

Un risultato importantissimo

Il meccanismo che porta all’assegnazione del premio è complesso. Numerosi clienti hanno infatti segnalato la pasticceria alla giuria qualificata che assegna il riconoscimento. “Le foto dei dolci e delle nostre creazioni – dice Papaleo – vengono inviate alla giuria che valutano l’immagine dei prodotti, la presentazione e si informano chiamando direttamente gli artigiani per conoscere le modalità di creazione dei dolci. Se sono soddisfatto? Certo che sì, è un riconoscimento che non capita certo tutti i giorni di ricevere, assegnato da una giuria professionale e che nasce dalla segnalazione dei miei clienti, a cui sono particolarmente legato. Il merito va condiviso con tutta la mia squadra, senza la quale non funzionerebbe nulla”.

La soddisfazione dell’Amministrazione

“In tempi come questi – spiega l’assessore al commercio, Alessandra Zarini – ricevere notizie come questa è ancora più bello. In questi mesi sto conoscendo un po’ tutte le attività commerciali del paese ed è bello che si riconoscano le eccellenze”. “Desidero ringraziare Alessandro e tutto il personale della pasticceria – dice il sindaco, Massimo Stilo – per la professionalità con cui ogni giorno porta avanti il suo lavoro. Con questo riconoscimento onora tutta la comunità e porta alta la bandiera di Castelletto in tutta Italia in un campo, quello delle eccellenze artigiane, che rappresenta un patrimonio di tutti”.