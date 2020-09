Traversata rimandata: la Pro loco di Arona ci riproverà il 13 settembre

Traversata rimandata a causa del maltempo: La Pro loco ha comunicato che riproporrà la manifestazione il prossimo 13 settembre.

Traversata rimandata ad Arona

“È stata una decisione davvero sofferta questa mattina rimandare la 27° Traversata del Lago Maggiore, abbiamo aspettato fino all’ultimo ma purtroppo, le condizioni meteo non permettevano di garantire la sicurezza dei nuotatori!”. E’ con queste parole che i soci della Pro loco di Arona hanno comunicato sulla loro pagina Facebook la decisione di rinviare la manifestazione in programma per ieri, domenica 30 agosto. I piani dei volontari sono stati rovinati dal maltempo, ma nulla è perduto.

Si riproverà il 13 settembre

L’associazione turistica ha deciso di fare un secondo tentativo con la manifestazione, diventata ormai un classico per la città, il prossimo 13 settembre. “È un anno particolare ma grazie a tutti i volontari, le associazioni, l’amministrazione, siamo riusciti ad organizzare questo straordinario evento che è rimandato a Domenica 13 Settembre Abbiamo riaperto le iscrizioni ONLINE ancora per qualche giorno sul sito www.prolocoarona.it“.