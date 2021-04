Tanti Auguri Mamma: settimana prossima in regalo un bellissimo album da colorare

Come annunciato, quest’anno con Tanti Auguri Mamma il nostro giornale vi regala qualcosa di più. Per rendere ancora più dolce l’attesa della sua festa, abbiamo pensato di donare ai nostri lettori un album davvero speciale: “Disegna e colora per la tua mamma”.

In regalo “Disegna e colora per la tua mamma”

Il 23 aprile allegato gratuitamente insieme al giornale ci sarà una bellissima raccolta di disegni da completare, mandala e frasi da colorare realizzati in esclusiva per i nostri lettori. Si potranno regalare direttamente di persona alla mamma o meglio ancora potrete inviarceli per farli pubblicare su queste pagine, così da sorprenderla ancora di più!

Sarà sufficiente mettersi all’opera, dare libertà alla propria creatività e colorare i mandala o completare i disegni proposti, fare uno foto al vostro capolavoro, aggiungere una bella dedica speciale e inviare tutto attraverso il sito www.tantiaugurimamma.it oppure inviate tutto via WhatsApp al numero della community di Novara Oggi 3494330860

o del Giornale di Arona e BorgomaneroWeek 3501642466

Un’originale novità resa possibile grazie alla collaborazione di “leBebé gioielli”. Sin dal suo esordio, avvenuto nel 2007, “leBebé gioielli” conquista l’interesse del mercato e, in pochi anni, si afferma con successo a livello nazionale. Il concept cui si ispirano tutte le creazioni è molto semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i propri sentimenti. Tutti i gioielli leBebé sono interamente realizzati in Italia con materiali di altissima qualità: oro 9 e 18 carati, argento sterling (925% nichel free), diamanti. Il primo prodotto lanciato, oggi diventato “iconico”, è il famoso – e tanto apprezzato – ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato declinato in anelli, bracciali e orecchini. La sagoma leBebé si è imposta come vero e proprio must have al pubblico delle neo-mamme di tutta Italia. E se fate attenzione lo potrete trovare anche tra i disegni da realizzare.