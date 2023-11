Attenzione forti raffiche di vento questa sera sul novarese

Come già accennato un paio di giorni fa, a partire dalla serata di oggi, venerdì 24 novembre, un fronte freddo ricolmo di aria di estrazione artica, farà breccia tra le Alpi dai quadranti settentrionali sul nord Italia.

Le previsioni meteo

Il gradiente barico che si andrà a creare tra il versante nord alpino e quello italiano sarà significativo determinando così un deciso aumento della ventilazione che nelle ore serali di venerdì potrà risultare particolarmente intensa con raffiche di vento localmente tempestose, fanno sapere da Mnp Meteo Novara e Provincia.

La finestra di orario nella quale potrà verificarsi ventilazione più intensa è indicativamente tra le ore 20.00 di venerdì e le ore 01.00 di sabato notte. In questa fase le raffiche si attesteranno sui 50-70 km/h con locali punte maggiori specie su lago maggiore e novarese sud-orientale al confine con il milanese. Possibili raffiche fino a 100 km/h sulla cima del Mottarone. Prestare attenzione per quei oggetti che potrebbero facilmente “spiccare il volo”.

A seguire la ventilazione andrà via via calando seppur con qualche raffica moderata qua e là. Una momentanea ripresa della ventilazione si avrà poi nelle ore centrali di sabato (ore 10.00 - ore 14.00) con raffiche intorno ai 30-40 km/h sempre dai quadranti settentrionali per poi cessare entro sera.

Nel week end i cieli rimarranno pressoché soleggiati e da domenica si attende un calo delle temperature con minime diffusamente al di sotto dello zero e massime inizialmente intorno ai 10-12 gradi, per poi (già da lunedì) calare sui 6-7 gradi. Insomma ci si muoverà a piccoli passi verso l’inverno.