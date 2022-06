Attenzione precipitazioni intense previste per oggi

Già nelle prime ore del mattino si è verificata una grandinata sul borgomanerese: nella foto di Mnp Meteo Novara e Provincia, la grandine a Soriso.

Le previsioni di Meteo Novara e Provincia

”Una circolazione depressionaria alimentata da aria più fresca di origine atlantica riuscirà domani a scalzare il promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale portando un esteso passaggio temporalesco. Lo scontro tra masse d'aria molto differenti, quella africana preesistente e quella atlantica in entrata, potrà favorire la formazione di temporali molto intensi.

I primi rovesci e temporali potrebbero già interessare le aree alpine e prealpine nel corso della mattinata. Nel pomeriggio si andrà a delineare una struttura temporalesca ben organizzata sul Piemonte occidentale, essa traslerà poi verso est e tra le 16-20 circa (le tempistiche non sono ben chiare dai modelli) raggiungerà anche il novarese.

I parametri fanno pensare a strutture di tipo multicellulare con temporali molto intensi accompagnati da precipitazioni abbondanti, talora ingenti con rischio quindi di allagamenti, grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento. Nella parte avanzante e più meridionale del sistema non è da escludere un veloce sistema a supercella, in tal caso sono possibili grandinate anche di media-grossa taglia.

Concludo ricordandovi sempre che questo avviso non serve a sapere dove e quando pioverà, è un avviso di rischio temporalesco. I temporali sono fenomeni circoscritti per definizione, e visto che non si può prevedere di preciso dove andranno a localizzarsi i fenomeni più violenti, un pre-avviso di zona è utile a mettere in atto le operazioni di sicurezza preventiva nelle porzioni di territorio che si ipotizza possano verosimilmente ospitarli”.