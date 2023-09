Alberto Gusmeroli: “Mi ricandido a sindaco di Arona nel 2025”

“Ringrazio la Lega e la lista civica “Noi per Arona” che mi hanno chiesto e comunicato oggi, con il solito anticipo rispetto alla scadenza elettorale, di sciogliere le riserve e mi hanno proposto come candidato alle elezioni del 2025”.

Le parole di Alberto Gusmeroli

“Per l’amore che nutro per la città e per i cittadini, sono felice di accettare la candidatura e assicuro che mi impegnerò sia per ultimare il programma elettorale per cui siamo stati eletti nel 2020, sia per sostenere l’attuale Sindaco della Lega Federico Monti.

Come Vicesindaco e Assessore al Bilancio e lavori pubblici, anche in questi anni mi sono impegnato senza riserve per proseguire nel miglioramento della Città e di quanto realizzato dal 2010.

Arona è la mia città, una città che amo e che ho servito come meglio ho potuto.

Ricordo le numerose risorse economiche esterne al bilancio, per ogni tipo di opera pubblica o evento: fondi da PNRR, contributi statali, regionali e da Fondazioni e imprese private; penso agli ultimi contributi ricevuti: oltre 1.300.000€ tra ristrutturazione dell’ex macello, Rocca Borromea dalla fondazione Cariplo, ai contributi dalla Regione per cifre elevatissime e da sponsor privati o da altre Fondazioni o Enti.

E penso anche alle tante opere pubbliche ultimate, iniziate nella precedente legislatura 2015/2020, come lo skate park, la rotonda di viale Baracca, il Palagreen e i numerosi marciapiedi, oltre ai nuovi parcheggi.

Una città che è cresciuta in centro come in periferia e nelle frazioni, rendendola sempre più attraente ma che ha bisogno di ulteriori miglioramenti tra cui altre aree aggregative, parchi giochi, piste ciclabili, aree cani e ulteriori investimenti in opere pubbliche, come strade, marciapiedi e un multipiano.

Da subito proseguirò nell’impegno in Comune, nell’ascolto per la redazione del programma elettorale e nella formazione della squadra che vedrà conferme e nuovi innesti.

Arona è cresciuta e deve continuare a farlo con un’attenzione massima alle situazioni di fragilità e senza dimenticare nessuno. Arona una città in cui il volontariato è una ricchezza straordinaria e con un senso di solidarietà unico, ricordo il terribile periodo del Covid, in cui oltre 300 persone si impegnavano per aiutare chi era in difficoltà e la diretta che tenevo delle 13.00 dava quel senso di grande famiglia e comunità.

Sto seguendo il progetto di un evento di portata mondiale che se riusciremo a portarlo nei nostri territori coinvolgerà l’intero Lago Maggiore e tutti ne trarranno enormi benefici turistici anche Arona. Per questo dovremo riprendere a realizzare grandi eventi come i fuochi d’artificio piromusicali (che non fanno male agli animali), i droni notturni volanti luminosi e l’airshow del lago Maggiore, con le Frecce tricolori, perché Arona come sempre deve essere leader e aggregativa per gli eventi rispetto ad altri centri più forti nella ricettività.

Ma anche un’offerta di eventi musicali variegata, per tutte le età e i gusti.

A breve partiremo con una grande opera di ascolto della gente perché, come sempre, il programma parta dai cittadini e dall’ascolto dei bisogni, con la gente e per la gente.

Ringrazio di cuore tutti per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, che farò il possibile e l’impossibile per continuare a meritare, coinvolgendo nella crescita della città tutti i cittadini al di là del credo politico, per il bene della città, perché quasi tutto è realizzabile se non si smette di crederci e perché come sapete io credo che volete è potere”.