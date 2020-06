Amministrative aronesi: è Luca Brianti il candidato sindaco per Fratelli D’Italia

Nuovo nome in corsa alla poltrona di sindaco per Arona: sarà Luca Brianti a riunione Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Luca Brianti

Avvocato, 44enne, aronese doc Brianti sfiderà Federico Monti alla carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Il professionista, già tesserato per Alleanza Nazionale in gioventù, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale nella giunta Velati.

“Ha sempre lavorato nelle retrovie per il bene del partito” commenta il coordinatore di Fratelli D’Italia Carmelo Scopelliti.

”Noi abbiamo un candidato sindaco vero, non come Monti. Pensiamo, come molti aronesi, che Gusmeroli vorrà continuare a governare Arona da Roma guidando Monti. Questo a noi non piace”.

Intanto tra le fila del Pd si fa largo il nome del borgomanerese Roberto Faggiano.