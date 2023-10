Ammutinamento ad Arona: dimissioni di massa, arriva il commissario

Quello che era nell'aria è successo: lo scontro tra il vicesindaco Alberto Gusmeroli e il sindaco Federico Monti ha provocato un ammutinamento di massa ufficializzato nella mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre 2023.

Questo il testo della "lettera aperta" che Gusmeroli ha scritto agli aronesi.

Sono tre settimane che il Sindaco non ha alcun contatto, incontro o riunione con la maggioranza che lo sostiene, malgrado le critiche pubbliche della sua Giunta sulle sue idee edilizie rispetto alle idee portate aventi dalla maggioranza in questi tredici anni, sfociate nella bocciatura della proposta del Sindaco in Giunta con direttiva del 28 giugno e successiva approvazione della direttiva di giunta il 26 luglio (allegati i verbali in modo che tutti si possano fare un idea) con opere aggiuntive rispetto alla direttiva del 28 giugno a favore della città per più di 200.000 euro.

In queste ultime Tre settimane , come dicevo, il Sindaco non ha fatto riunioni preparatorie alla giunta, alcun chiarimento, anzi nella giunta di mercoledì scorso ha cambiato idea su una riorganizzazione comunale concordata dall’intera giunta in mesi di riunioni, andando “sotto” in una votazione di giunta e poi facendo mancare il numero legale sulla direttiva per evitarne l’approvazione e anche in questo caso senza chiedere alcun chiarimento o fissare una qualche riunione. Settimane e settimane senza confronto, con anche decisioni solitarie sul fare o non fare manifestazioni o opere pubbliche. Un clima irrespirabile dentro il Comune tra il Sindaco e assessori/consiglieri, è venuto meno l’ascolto dell’intera sua maggioranza.

Nel contempo però nessun problema in questi ultimi giorni ad incontrare direttivi di altri partiti (italia viva), segretario del PD, capigruppo del PD in riunioni e cene.

Come può funzionare una importante città come Arona senza una guida collegiale come è stata in questi tredici anni".

Da quattro mesi il Sindaco voleva nuove elezioni e faceva di tutto affinché fosse la sua maggioranza, che lo ha sempre sostenuto lealmente, ad assumersi la responsabilità del Commissariamento, ebbene dieci consiglieri su dodici lo hanno fatto responsabilmente e con onestà e coraggio per il bene della città e dei cittadini.