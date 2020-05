Anche il “Piano Marshall” di Arona nella campagna di Salvini contro Conte

Era stato annunciato ieri, sabato 16 maggio, e oggi con una nota (ripresa sui social dagli assessori dell’amministrazione aronese) è stato ripreso dal leader della Lega Matteo Salvini: il “Piano Marshall” di Arona nella campagna contro il governo delle opposizioni.

La Giunta aronese aveva presentato ieri, con una live su Facebook, il piano da 1,5 milioni di euro per fare ripartire il tessuto economico e sociale della città del San Carlone, e oggi, domenica 17 maggio, il senatore leader della Lega Matteo Salvini si è espresso con una nota sull’iniziativa, contrapponendo senza mezzi termini le amministrazioni locali del Carroccio con il Governo Conte:

Dal governo – così la nota del senatore all’agenzia di stampa LaPresse – tasse, burocrazia e multe. Dai comuni leghisti buona amministrazione e aiuti a #famiglie e #imprese. Ad #ARONA (Novara) la giunta del sindaco Alberto Gusmeroli ha approvato una manovra da 1,5 milioni di euro per aiutare i suoi 14mila abitanti. Significa, tra le altre cose: meno #tasse, navette gratuite per il centro, contributi a chi assume lavoratori stagionali nel #turismo, contributi a fondo perduto per gli affitti, rinvio dell’Imu e della Tari. Il governo chiacchiera, i nostri sindaci fanno