Anche la Provincia di Novara ha scelto Elly Schlein

La provincia di Novara ha scelto Elly Schlein. La 38enne parlamentare ed ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna ha vinto largamente con il 63,58% il confronto con Stefano Bonaccini, che si è fermato al 35,89%.

Il dettaglio a Novara

Il risultato è stato particolarmente nitido nel capoluogo: nei tre seggi novaresi – dove hanno votato complessivamente 1.381 persone, in calo rispetto alle 1.837 del congresso 2019 – Schlein ha ottenuto 948 voti contro 425 di Bonaccini. Il risultato è omogeneo nei tre seggi: al n. 1, presso la sede provinciale del Pd in corso Risorgimento è finita 264 a 113, nel n. 2 presso il Circolo Operaio Agricolo della Bicocca 256 voti per Schlein e 116 per Bonaccini e nel n. 3 presso l’ex sede del Consiglio di quartiere Sacro Cuore 428 per Schlein, 196 per Bonaccini, 2 nulle e 2 bianche.

In provincia

Anche sul territorio provinciale, la vittoria di Schlein è stata evidente, con diversi seggi sopra il 70% (Arona, Carpignano, Castelletto Ticino, Trecate, Romagnano Sesia). In controtendenza soltanto i seggi di Borgomanero - dove Bonaccini si è affermato con il 67,13% dei voti contro il 32,32% di Schlein, confermando l’esito del voto tra gli iscritti, che aveva fatto discutere per le proporzioni “bulgare” - e quello di Cerano, con il governatore dell’Emilia Romagna che ha raggiunto il 56,90%.

In provincia di Novara il totale dei votanti è stato di 3.828 contro i 5.466 del 2019.

Il commento del segretario Ubertini

Ad Arona con 392 votanti totali, Elly Schlein ha vinto con 275 preferenze (70,15%) contro le 114 per Stefano Bonaccini (29.08%).

"Arona vede, dopo Novara - è il commento di Gianluca Ubertini, Segretario Pd Arona Dormelletto Oleggio Castello - la più alta partecipazione al seggio. Il ringraziamento va a tutti quelli che sono venuti al seggio per votare e alle volontarie e ai volontari che per tutto il giorno hanno consentito questo non scontato esercizio di democrazia. Elly vince anche al nazionale e sarà lei la nuova Segretaria del Pd.

Da domani si inizia a lavorare di nuovo, insieme, con entusiasmo. Sono sicuro che i tanti che oggi sono venuti alle primarie contribuiranno fattivamente ad affrontare insieme le sfide che ci attendono".