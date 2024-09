"Arona agli Aronesi": Petrillo con Forza Italia, Monti con Fratelli d'Italia.. e in 6 si dissociano

Presentatisi entrambi a rappresentare la lista civica Arona Agli Aronesi, ora Leon Petrillo annuncia il suo passaggio a Forza Italia mentre l'ex primo cittadino Federico Monti quello a Fratelli D'Italia (LEGGI QUI).. e perdono gran parte dei sostenitori (LEGGI QUI).

Le parole di Petrillo

"La mia iscrizione a Forza Italia nasce da una scelta personale in quanto è sempre stato un partito politico vicino alla nostra lista e identifica i miei ideali di valori, questa mia appartenenza politica andrà a migliorare ed arricchire il mio impegno civico, essendo anche supportato da persone professionali e competenti e con le quali c’è l’intenzione di ricostruire un nuovo circolo ad Arona, avente come obbiettivo quello di mostrare ai cittadini che c’è sempre la possibilità di avere un’alternativa valida e concreta.

Considero questa nuova esperienza un tassello importante per la mia formazione e crescita personale ma, soprattutto, nel mio ruolo di consigliere comunale ponendomi come obiettivo quello di rispondere al meglio alle istanze e alle esigenze dei cittadini.

In merito al comunicato dei miei ex colleghi di lista, ritengo doveroso precisare che, insieme al mio collega in consiglio comunale Federico Monti, abbiamo costantemente manifestato la volontà di dialogo e collaborazione con le persone che hanno condiviso con noi la campagna elettorale anche con la presenza dei partiti politici che, sin dall’inizio, hanno manifestato in modo evidente la loro presenza garantendoci costante sostegno in più occasioni e con vari eventi ai quali c’è stata la partecipazione di tutti i sostenitori alla lista. Per i motivi sopra citati sono rimasto sorpreso di questa presa di posizione, ma li ringrazio per questi otto mesi trascorsi insieme nei quali abbiamo condiviso una bella avventura, che sicuramente ha dato un importante contributo nella mia crescita personale e auguro a tutti loro il meglio.

Continuerò a portare avanti gli ideali che mi hanno contraddistinto da civico durante questa campagna elettorale e i primi consigli comunali, ovvero la moderazione, l’ascolto, il dialogo e la libertà di pensiero".