Arona Federico Monti vince con il 64,62%: tutte le preferenze lista per lista

Arona Federico Monti è il nuovo sindaco della città e succede ad Alberto Gusmeroli.

Arona Monti sindaco

Quasi il 65% (4494 voti) degli elettori aronesi recatisi alle urne ha scelto Federico Monti. “Un plebiscito” come l’ha definito il sindaco uscente Alberto Gusmeroli che ha collezionato ben 1900 preferenze personali.

“Cari Aronesi sono stato il vostro sindaco senza risparmiarmi, mettendoci il massimo dell’impegno per dieci anni e mezzo. Ho cercato di esserci sempre, cercando di dimostrare che si può amministrare e governare per tutti. Sarò onorato di impegnarmi con la stessa energia nel ruolo del ViceSindaco a fianco di un grande Sindaco come Federico Monti” questo il commento a caldo di Gusmeroli.

Dietro di lui la donna più votata è stata l’assessore alle cultura Chiara Autunno con 558 preferenze.

Ecco le singole preferenze (ancora ufficiose) espresse dai cittadini lista per lista:

Gli sconfitti

Massimo Tosi si ferma a 1544 voti con il 22,20% e porta in minoranza 4 consiglieri.

Luca Brianti ottiene 596 voti con l’8,57% e porta in consiglio solo se stesso.

Carlo Intelisano 264 voti e il 3,80% risulta fuori dai giochi di opposizione così come Francesco Tognon 57 voti e lo 0,82%.

Tognon: