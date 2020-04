Arona Fratelli d’Italia: “Mai alleanza col Pd. Facciamo coalizione di centrodestra”

Arona – Fratelli d’Italia: “Rispetto per la scelta di La Croce. Mai un’alleanza con il Pd. Dialoghiamo con i nostri alleati per una coalizione di centro destra capace di amministrare Arona nei prossimi dieci anni”.

Fratelli D’Italia

Il Presidente di Fratelli d’Italia di Arona, Carmelo Scopelliti, e la Vice-Presidente Alessia Bacchetta, intervengono sulla questione del ritiro di Giovanni La Croce dalla corsa alla carica di Sindaco di Arona:

“Da parte nostra – dichiara Scopelliti – c’è il massimo rispetto, dal punto di vista umano e personale, nei confronti del Dott. La Croce e della sua inevitabile scelta di ritirarsi. Credo nella buona fede e nelle buone intenzioni di La Croce, perché conosco bene i giochi del Partito Democratico, baluardo della vecchia politica e degno erede della peggiore sinistra”.

“Non poteva che finire così – commenta Bacchetta – tra un candidato indipendente in cerca di un partito e un partito alla disperata ricerca di un candidato credibile: i matrimoni di interesse finiscono sempre male”.

La strategia per le prossime amministrative aronesi

Fratelli d’Italia si propone come punto di riferimento imprescindibile per una coalizione di centro-destra capace di aggregare anche personalità della società civile, attive nelle associazioni aronesi e nella vita economica della Città.

“Adesso – dichiara Scopelliti – il nostro obiettivo, quando sarà finalmente passata l’emergenza, è quello di lavorare per la ricostruzione del centro-destra aronese con i nostri alleati e con tutte le associazioni e i cittadini della nostra area politica, affinché tutti i movimenti e tutti gli elettori di centro-destra si possano identificare in un candidato di area, credibile e largamente rappresentativo dei nostri valori”.