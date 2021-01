Buoni spesa comunali a Borgo Ticino: c’è tempo fino a lunedì per le richieste

Buoni spesa comunali: riaperto il bando per la partecipazione alla campagna di solidarietà.

Riparte la campagna di aiuto alle fasce maggiormente in difficoltà della popolazione. Dopo la conclusione della prima tranche del bando di aiuti comunali, l’Amministrazione ha riaperto proprio in questi giorni i termini per la partecipazione al bando comunale dei buoni spesa. In questo modo il Comune mette a disposizione delle famiglie colpite dall’emergenza economica e sanitaria i fondi garantiti dal Governo a ciascun territorio.

Ecco come richiedere i buoni

E’ possibile presentare la domanda di partecipazione al bando, per chi non ha già provveduto a inoltrare la richiesta a dicembre, scaricando il modello dal sito del Comune di Borgo Ticino oppure ritirandolo direttamente all’Ufficio di Segreteria. Il modello così compilato in ogni sua parte, potrà essere inviato via mail all’indirizzo comune.borgoticino@legalmail.it o consegnato all’ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 12 alle 13. Le richieste dovranno essere depositate entro le 13 di lunedì 1° febbraio.