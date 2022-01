Caro energia: Salvini prende come esempio Arona

Su facebook

“Ecco una bolletta da allarme rosso”.

Matteo Salvini ha preso ad esempio una bolletta aronese per far capire quanto inciderà, anche sui comuni, l’aumento dei costi dell’energia.

Il post di Salvini

“Il caro energia non risparmia nemmeno scuole e comuni, ecco le bollette da allarme rosso ad Arona (Novara).

Bene i primi passi del governo, ma serve fare di più.

La strada è ancora lunga e in tutto serviranno almeno 30 miliardi per tamponare i rincari. Siamo al fianco di famiglie, artigiani e imprese e continueremo a dargli voce”.

Così il vicesindaco Alberto Gusmeroli

“Nel dicembre 2021 il comune per un immobile scolastico ha ricevuto un salasso da 3335 euro contro gli 1718 dello stesso periodo del 2020. Elevatissimo anche l’incremento sul municipio: per il periodo di dicembre 2021 pagherà 13.748 contro gli 8.849 dell’anno precedente. Avevo avvertito a più riprese il Governo di questi enormi rincari”.