Castelletto: Bertani nominato assessore dopo le dimissioni in serie di altri tre

Il sindaco Massimo Stilo aveva bisogno di riassegnare alcune delle deleghe che in un primo momento aveva ripreso nelle sue mani.

La nomina

E lo ha fatto mercoledì 10 aprile, conferendo al consigliere Emanuele Bertani la delega da assessore ai Servizi socio-assistenziali e alla persona e alle Pari opportunità. «Anche se manca poco alla prossima scadenza elettorale - dice Bertani - e non avrò il tempo di contribuire nell’azione amministrativa come vorrei, sono orgoglioso e onorato di ricoprire un incarico tanto importante per il mio Paese, con la speranza che possa esser l’inizio di un percorso più grande.

Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta nei miei confronti. In questo specifico campo il nostro motto è sempre stato “Non lasciare indietro nessuno” e credo che in questi anni siamo riusciti a tenere fede a questo impegno, soprattutto nei giorni difficili della pandemia di Covid. Nella vita di tutti i giorni sono istruttore amministrativo in un altro Comune e, anche nell’ottica delle prossime elezioni, conto di mettere a disposizione della nostra lista le mie competenze.

Poi, se vinceremo, sarà il sindaco a decidere in quale modo. Non ha ancora senso parlare di ciò che succederà dopo il voto, ma vedo attorno a Stilo un bel gruppo, in continuità con la compagine politica che ha governato in precedenza e con persone di grande valore come Laura Paracchini e Alessandra Zarini, per citarne solo un paio. Credo che la mia nomina rappresenti anche un segno di freschezza e di fiducia nelle generazioni più giovani e questo è sempre positivo».