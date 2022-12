Castelletto ottiene oltre 225mila euro dal Pnrr per la digitalizzazione

Castelletto Ticino ha comunicato di aver ottenuto una serie di importanti finanziamenti sul fronte della digitalizzazione.

L'annuncio in Consiglio comunale dopo le novità sul bilancio

C’erano alcuni aggiustamenti di bilancio al centro della discussione del Consiglio comunale convocato nella sera di mercoledì 30 novembre. La novità più interessante riguarda i fondi provenienti dal Pnrr che arriveranno a Castelletto per finanziare diversi progetti sul fronte della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Fondi per 225 mila euro

"Nel complesso dai bandi del Pnrr arriveranno oltre 225 mila euro - ha detto il vicesindaco Vito Diluca - è nostra intenzione attendere i decreti per poter spendere queste somme e procedere con la realizzazione dei progetti il più rapidamente possibile". I fondi saranno utilizzati per implementare la piattaforma pago PA, per abilitare un cloud per l’archiviazione di tutti i dati della pubblica amministrazione, per il progetto “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” e per la realizzazione della piattaforma per le notifiche digitali degli atti.

"Un modo per portarsi avanti sul fronte del digitale"

"Alcuni di questi miglioramenti - ha detto Diluca - ci permetteranno di portarci avanti con accorgimenti tecnici e informatici che presto diventeranno obblighi di legge per tutte le Amministrazioni".