Castelletto presenta domani in video il bilancio per i prossimi 3 anni

Iniziativa

Ecco come sarà possibile partecipare alla seduta

Castelletto presenta nuovamente il suo bilancio di previsione, valido fino al 2024, con un'assemblea pubblica che sarà possibile seguire online.

E' prevista per domani, giovedì 27 gennaio, alle 21, l'appuntamento in videoconferenza con l'assemblea pubblica per la presentazione del bilancio di previsione valido fino al 2024. Da ormai diversi anni la presentazione del bilancio rappresenta un'occasione di incontro con i cittadini per confrontarsi con l'Amministrazione. Quest'anno sarà possibile farlo esclusivamente online.

Ecco come partecipare

Partecipare all'assemblea e intervenire dal pubblico è possibile accedendo alla piattaforma "GoToMeeting". Chi vorrà prendere parte alla serata dovrà farlo presentando richiesta scritta via mail all'indirizzo protocollo@comune.castellettosopraticino.no.it entro le 12 di giovedì 27. Il link di accesso inviato come risposta alla mail sarà considerato personale e non cedibile a terze persone.