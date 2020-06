Chiuse le scuole di Castelletto: ecco il perché dell’ordinanza

Chiuse le scuole di Castelletto con sei ordinanze. Il Comune ha spiegato nel corso di una conferenza stampa le motivazioni della decisione.

Chiuse le scuole di Castelletto

Hanno decisamente fatto notizia le chiusure delle scuole di Castelletto decise nei giorni scorsi dall’Amministrazione e comunicate ai cittadini con sei diverse ordinanze. Una per ogni plesso scolastico dell’istituto comprensivo. “Giovedì 25 siamo stati convocati dai carabinieri della caserma di Borgo Ticino – ha detto il sindaco Massimo Stilo – e siamo andati in caserma io, la segretaria comunale e il responsabile dell’ufficio tecnico. Ci è stato detto che un documento, non è chiaro se si sia trattato di un esposto, di una denuncia o di altro, è stato inviato ai carabinieri riguardo ai nostri edifici scolastici. In via precauzionale abbiamo quindi optato per la chiusura di tutti gli edifici, ma faremo di tutto per poterli riaprire al più presto”.

Il problema è la mancanza di alcuni documenti

Questa volta, al contrario di ciò che è accaduto invece per quanto riguarda il caso del PalaEolo, pare che non siano state segnalate specifiche carenze strutturali degli edifici sulle quali indagare. I carabinieri hanno semplicemente richiesto al Comune di fornire alcuni documenti. “Trattandosi di scuole costruite alla fine degli anni ’60 – ha spiegato il primo cittadino Stilo – non è semplicissimo ritrovare certi documenti, ma già dal giorno seguente alla nostra visita in caserma ci siamo attivati per reperire tutte le carte necessarie. La scelta di emanare un’ordinanza specifica per ciascun plesso è dovuta proprio a questo aspetto: vogliamo poter aprire immediatamente ogni singolo edificio man mano che riusciremo a trovare la documentazione richiesta. In ogni caso siamo sicuri che questa vicenda non ci impedirà di riaprire le scuole per tempo a settembre, e in totale sicurezza”.