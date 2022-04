Circolo Pd di Arona, Oleggio Castello e Dormelletto: ecco il nuovo segretario

Politica

Gian Luca Ubertini, attuale vicesindaco di Oleggio Castello, sarà il nuovo segretario

Il Circolo Pd di Arona, Oleggio Castello e Dormelletto elegge un nuovo segretario dopo le dimissioni di Virginia D'Angelo.

Nuove elezioni per il Circolo del Pd

Il Circolo del pd di Arona, Oleggio Castello e Dormelletto ha eletto nei giorni scorsi un nuovo segretario locale dopo le dimissioni della ex segretaria Virginia D'Angelo. Gli iscritti del partito si sono ritrovati questa settimana per eleggere i nuovi vertici del partito nel corso di una riunione presieduta dal segretario provinciale Rossano Pirovano.

Eletto Gianluca Ubertini

Il nuovo segretario è l'attuale vicesindaco di Oleggio Castello. "A seguito delle dimissioni della Segretaria del Circolo di Arona - scrive Pirovano - a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto, in un clima di assoluta collaborazione e disponibilità a partecipare l’assemblea degli iscritti ha eletto il 4 aprile scorso l'avvocato Gian Luca Ubertini come nuovo segretario del Circolo di Arona del Partito Democratico".

Gli iscritti hanno portato alla riunione diversi interventi

"Nel corso della riunione - prosegue Pirovano - diversi interventi molto costruttivi hanno indicato la direzione politica su cui continuare a lavorare nell’interesse non solo del PD ma soprattutto dei cittadini aronesi. All'avvocato Gian Luca Ubertini, molto conosciuto in città, vanno le congratulazioni mie e di tutta la segreteria provinciale del Partito Democratico. Un grandissimo in bocca al lupo a Gian Luca per il nuovo lavoro che lo aspetta".