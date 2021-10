Consiglio comunale a Castelletto: domani debuttano due nuovi consiglieri

Colpo di scena

Anna Stupia e Stefano Viscomi prendono il posto di Giorgio Pierucci e Veronica Guenzi

Consiglio comunale a Castelletto: è previsto per domani, giovedì 14 ottobre, il debutto in aula di due nuovi rappresentanti della lista Castelletto è tua.

Consiglio comunale: due novità in vista

L'annuncio era stato fatto nel corso dell'ultima seduta, lunedì 27 settembre, e domani, giovedì 14 ottobre, diventerà effettivo. In quella sede i due consiglieri comunali della lista Castelletto è tua Giorgio Pierucci e Veronica Guenzi avevano annunciato la volontà di dimettersi. Al loro posto era stata anticipata la surroga di Anna Stupia e Stefano Viscomi.

Le motivazioni alla base della scelta

A chiarire le cause di questa decisione sono stati i due consiglieri dimissionari e lo stesso capogruppo Massimiliano Ferrario, che invece rimarrà in Consiglio. "Si tratta di un atto che abbiamo pianificato a inizio mandato - ha detto il capogruppo Ferrario - vogliamo dare ad altri rappresentanti della nostra lista l’opportunità di sedersi in Consiglio comunale e di fare esperienza". L'assemblea si riunirà quindi giovedì 14 alle 18.30 nell'aula consiliare del palazzo comunale.