Consiglio comunale questa sera a Castelletto

Si riunirà questa sera il Consiglio comunale di Castelletto. A partire dalle 21, per la prima volta dopo tanto tempo, la seduta dell’assemblea cittadina si terrà in sala consigliare. Dopo l’esperimento di circa un mese fa infatti, quando la riunione si tenne in sala polivalente, si torna alla tradizione. All’ordine del giorno tre argomenti in discussione: la lettura dei verbali della seduta precedente, l’approvazione delle tariffe Tari e l’approvazione del regolamento per la Tari.