Denise Mazzari, Fdi: "Commissariamento ad Arona, un danno enorme per la città"

La spaccatura tra il sindaco Federico Monti e il vicesindaco Alberto Gusmeroli, entrambi candidati alle prossime elezioni, sta facendo tremare la poltrona del primo. Non è da escludere infatti, avendo gran parte di giunta e maggioranza dalla sua, che Gusmeroli decida di far cadere Monti: così arriverebbe un commissario e si andrebbe ad elezioni nella primavera del 2024.

L'intervento di Denise Mazzari

La consigliera comunale di maggioranza Denise Mazzari, quota Fratelli d'Italia e che supporterà Monti, fa sapere attraverso un comunicato stampa:

“Alla luce delle ultime dichiarazioni dell’onorevole Gusmeroli mi auguro, come consigliere di Fratelli d'Italia, che i cittadini di Arona possano continuare a beneficiare del buongoverno dell’attuale amministrazione.

Nel 2020 gli aronesi hanno dato un forte mandato all’attuale Sindaco Monti e al centrodestra di governare la città. Fin qui il Sindaco Monti, stimato e rispettato dai suoi concittadini, ha garantito alla nostra comunità innegabili miglioramenti dal punto di vista urbanistico, economico e sociale.

Il mio appello, rivolto a chi oggi si spinge a mettere in discussione l’attuale governo della Città, è quello di fare un passo indietro e proseguire a programmare il futuro continuando, come ben fatto sino ad oggi, ad amministrare con serietà, cura e attenzione la nostra splendida città.

L’onorevole Gusmeroli, persona di grande esperienza istituzionale e lungimiranza politica, ritrovi il senso di responsabilità che da sempre lo contraddistingue. Un eventuale commissariamento del Comune di Arona, in un momento economicamente molto difficile per famiglie e imprese, sarebbe un danno enorme per tutta la città e preludio di un periodo divisivo per i suoi cittadini”.