E’ Gusmeroli il “Paperon de Paperoni” fra i parlamentari novaresi. Il sindaco di Arona, oltre ai ruoli politici, ha numerosi incarichi lavorativi.

Ecco i redditi dei parlamentari novaresi

E’ il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli il <Paperon de paperoni> fra i parlamentari novaresi e del Vco. Sono infatti stati resi noti i redditi di tutti i deputati e senatori italiani. Andando ad analizzare i dati di quelli di <casa nostra> si evince che il deputato aronese guida la classifica con una dichiarazione dei redditi 2019 (relativa quindi al dato complessivo del 2018) pari a circa 300mila euro. Gusmeroli, oltre all’attività politica e a quella di noto commercialista con sede in viale Baracca, ricopre vari incarichi tra i quali amministratore unico di Meme srl, sindaco effettivo d Versalis Spa, revisore unico di Sitverba srl, sindaco supplente di Syndial Spa, membro del Cda della Fonazione Salina e del Centro culturale dialetti di Busto Arsizio.

Al Secondo posto Gaetano Nastri

Al secondo posto il senatore novarese Gaetano Nastri che dichiara un reddito complessivo nel 2018 di 257.035 euro.

Diego Sozzani, deputato novarese di Forza Italia, ha dichiarato nel 2018 (quindi redditi complessivi relativi all’anno 2017) 196.628 euro

Poi il deputato novarese Marzio Liuni con un reddito complessivo di 145.097 mila euro. Le quote rosa sono rappresentate invece dalla verbanese Mirella Cristina che dichiara 144.307 mila euro. Il senatore Carlo Martelli non ha presentato una dichiarazione dei redditi aggiornata dato che sul sito del parlamento l’ultimo dato disponibile è quello del 2017 quando dichiarava 102.060 euro. A seguire il pentastellato Davide Crippa che nel 2018 ha dichiarato un reddito complessivo di 98.177 mila euro. Chiude la classifica dei <nostrani> Enrico Borghi con 93.467mila euro.

Curiosità: Enrico Montani è senza reddito

Enrico Montani, senatore verbanese della Lega, non ha reddito. O meglio, nel 2018 (riferito ai redditi 2017) ha prodotto una dichiarazione in cui affermava di non avere reddito in quanto a carico della moglie.