Elezioni ad Arona: è sfida a colpi di questionari

Dopo alcuni giorni di relativa calma, con la partecipazione a vari eventi cittadini sempre "a debita distanza", torna a tenere banco la rivalità tra l'ex primo cittadino Federico Monti e l'ex vicesindaco Alberto Gusmeroli.

Gusmeroli vs Monti

Quest'ultimo, dopo aver <battuto sul tempo> il rivale annunciando la sua candidatura a sindaco nel 2024 e facendo poi cadere la giunta, ha iniziato a distribuire in città un questionario. Iniziativa messa in campo subito dopo anche da Monti. A colpi di questionari insomma ci si avvicina a giugno 2024, momento in cui alle urne i due contendenti si sfideranno con Gianluca Ubertini del Pd.

Questionario n.1

<Per un'Arona attenta all'ambiente, rispettosa dei bisogni di tutti i cittadini, con una visione futura> si legge nel documento di Gusmeroli. <Carissimi aronesi, riprendendo un cammino di ascolto interrotto, al fine di mettere a punto un programma che tenga in considerazione i bisogni, i desideri e anche i sogni dei cittadini che amano la nostra bellissima Arona, vi chiediamo gentilmente come gruppo che ha amministrato per anni la città, di compilare il questionario. Le vostre idee e necessità saranno inserite nel programma di Governo 2024-2029 rispettando e interpretando la visione della città che come gruppo abbiamo sempre avuto e di realizzarlo in caso di vittoria. Pensando al domani di Arona, alle nuove generazioni e al bene dei cittadini>. Gusmeroli chiede dunque quali strade e marciapiedi si vuole asfaltare, quali opere pubbliche realizzare, quali nuovi eventi organizzare, il grado di soddisfazione della qualità della vita ad Arona, se si ritengono sufficienti le aree verdi, quando si ritengono utilizzabili le aree sportive esistenti, se gli anziani, i giovani e le famiglie godono di servizi sufficienti, se piace l'idea di un caffè letterario in biblioteca (pomo della discordia fra sindaco e vice: Monti sfavorevole al caffè mentre Gusmeroli favorevole) e se ci sono progetti o idee da sottoporre.

Questionario n.2

<Arona agli aronesi> è invece il nome della lista civica che fa capo a Federico Monti. Nel suo questionario si legge: <Dopo 13 anni di amministrazione nei quali ho dato un forte impulso al miglioramento della città, mi ricandido ad amministrare nel 2024 aprendo le porte dell'amministrazione a tutti quei cittadini che hanno a cuore questa idea: "occuparsi della città" e non "occupare la città".

Monti ha diviso il questionario in tematiche: sicurezza, ritieni Arona sicura? Quali interventi si possono fare per migliorarla?.

Servizi al cittadino: sono sufficienti e adeguati alla domanda? Cosa miglioreresti?

Luoghi di ritrovo: gli spazi disponibili sono sufficienti? Suggerimenti?

Verde pubblico e amici a quattrozampe: pensi che la gestione del verde sia adeguata? Ritieni sufficienti le aree di sgambamento cani?

Lago e spiagge: frequenti le nuove spiagge di Arona? Cosa miglioreresti?

Monti chiede poi suggerimenti per migliorare i parcheggi in città, chiede se il comune dovrebbe intraprendere iniziative volte a favorire soluzioni abitative per i giovani. Suggerimenti per futuri eventi, per migliorare i servizi delle frazioni e, infine, come si valuta l'offerta degli esercizi commerciali in città.

Entrambi i questionari sono in distribuzione nei gazebi cittadini e compilabili online seguendo le pagine social dei candidati sindaci.