Elezioni ad Arona: i candidati sindaci sono quattro (per ora)

E siamo a quattro. La corsa in vista delle elezioni amministrative aronesi si rinfoltisce (Monti, Brianti, Tosi già confermati): la lista civica <Lago della Bilancia> ha infatti annunciato che parteciperà con un proprio candidato che verrà svelato nei prossimi giorni. Il portavoce (e anche candidato?) è Carlo Intelisano che anticipa, per punti, anche le prime proposte <per una città migliore e più bilanciata in favore degli aronesi>.

I punti

<Interventi ambientali a tutto campo nelle principali emergenze: fognature, amianto, rifiuti, degrado urbano, viabilità, parco dei lagoni, verde pubblico, controllo inquinamento acustico e luminoso. Ordine pubblico: maggiori controlli diurni e notturni per far rispettare le ordinanze ed i regolamenti comunali con eventuale attivazione di accordi con corpi di polizia municipale esterni. Disabilità: nessun contributo o agevolazioni future per i locali che non saranno in regola con le norme per l’accesso ai disabili>.

E ancora sulla tematica dei parcheggi: <Tariffe ridotte per gli aronesi e posti auto gratuiti nelle aree blu del centro dalle 12.30 alle 14.30.; ossibilità di estendere, con controlli, la fascia oraria dei parcheggi a pagamento dalle 21 alle 24 nel periodo estivo e rendere a pagamento i parcheggi di piazzale moro, la domenica, nel periodo estivo. Per quanto riguarda il recupero degli immobili dismessi pensiamo alla ex casa di riposo atc di piazzale Nazzario sauro: possibilità di recupero in parte residenziale‐commerciale con funzione di mini alloggi per anziani con servizi in comune (mensa‐lavanderia‐ ambulatorio medico ecc.) e creazione di un parcheggio. Sulla tematica del turismo c’è necessità di dare impulso e iniziative per favorire un turismo di media/lunga durata e contrastare il turismo “mordi e fuggi”.

Associazionismo e manifestazioni