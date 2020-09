Elezioni ad Arona: raccogliamo le VOSTRE domande per i candidati

Elezioni ad Arona: settimana prossima sul Giornale di Arona i candidati sindaci saranno protagonisti di un confronto a distanza. Tra le domande della nostra arena politica ci saranno anche quelle proposte dai lettori.

Elezioni ad Arona: il nostro confronto si svolgerà a distanza

Si avvicina la data del 20 e 21 settembre, scelta per il referendum e per le elezioni amministrative, e la città di Arona si prepara al voto. Come da tradizione del Giornale di Arona, ci sarebbe piaciuto organizzare anche quest’anno un confronto elettorale “all’americana”, un’occasione per conoscere più da vicino i nostri candidati sindaci e per vederli in azione in un unico contesto, posti di fronte alle stesse domande e con le stesse possibilità di rispondere direttamente ai cittadini. Purtroppo la pandemia e l’esigenza di rispettare scrupolosamente delle norme come quelle anti-Covid hanno rovinato i nostri piani, ma abbiamo deciso di riproporre un’edizione ” a distanza” della nostra tradizionale arena politica.

Un confronto direttamente sulle colonne del nostro settimanale

Per questo abbiamo proposto ai cinque candidati di prendere parte a una nuova iniziativa, che prenderà forma proprio in questi giorni. L’idea è questa: la redazione presenterà a tutti i candidati una breve lista di domande sui temi elettorali più scottanti e sentiti dalla popolazione, con quesiti aperti a tutte le forze politiche, equilibrati e non strumentalizzati. Agli aspiranti sindaci spetterà il compito di rispondere per iscritto, con un massimo di 1.000 battute per quesito (i caratteri, spazi inclusi, di un testo). Quasi tutti i candidati sindaci, con l’eccezione per ora di Francesco Tognon in rappresentanza di Forza Nuova, hanno accettato con entusiasmo la proposta, mettendosi a disposizione per il confronto.

Aiutateci proponendo le vostre domande ai candidati

Abbiamo pensato di aprire questa iniziativa alla partecipazione di tutti i cittadini aronesi. Per questo i nostri canali e mail e whatsapp sono aperti per suggerire alla redazione domande da proporre ai candidati. Chiaramente i quesiti proposti saranno analizzati e valutati in base ad alcuni criteri precisi. Le domande dovranno essere aperte e non indirizzate esclusivamente a un candidato sindaco (tutti devono essere stimolati a rispondere), non sono consentiti attacchi personali ai candidati, devono riguardare i problemi reali e concreti di Arona (non la politica nazionale, o altro). Il termine ultimo per inviare le domande alla redazione è la giornata di venerdì 4 settembre (i recapiti sono redazione@giornalediarona.it o 350.1642466 su Whatsapp). Sabato 5 invieremo il questionario completo ai candidati e venerdì 11 settembre pubblicheremo tutte le risposte su Giornale di Arona, Novaraoggi e Borgomaneroweek.

