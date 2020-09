Elezioni Arona 2020, Luca Brianti: “Orgogliosi del nostro risultato”.

Luca Brianti, il commento

<Era scontato che non avremmo vinto, per questo siamo comunque orgogliosi del risultato raggiunto. Siamo un gruppo nuovo che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e che partendo da zero, ha costruito un progetto credibile, tanto da meritarci il nostro spazio in consiglio comunale. La nostra sarà una minoranza attenta e costruttiva, nel rispetto di chi ha riposto in noi la propria fiducia. Ci congratuliamo con il sindaco Federico Monti e la sua squadra per il risultato raggiunto e gli auguriamo buon lavoro>.

