Elezioni Arona, Monti: “Struttura sportiva in piazzale Vittime di Bologna”

Nuova pillola di programma del candidato sindaco per Arona Federico Monti.

Monti per lo sport

“Nel nostro programma di amministrazione abbiamo inserito la realizzazione,sempre in zona Piazzale Vittime di Bologna,di una struttura nella quale poter esercitare diverse attività sportive.

Sono anni che da assessore allo sport ho cercato in tutti i modi di poter reperire fondi per realizzare un’opera utilissima alle nostre associazioni sportive, ora finalmente, avendo un avanzo di bilancio importante e la possibilità di poter determinare da futuro Sindaco questo progetto vorrei mettere in campo finalmente questa bellissima e sentita opera.

Ho parlato con Arona Basket e Pallavolo Arona alcuni mesi addietro del mio progetto, che da subito ha avuto un riscontro positivo.

Si tratta di realizzare una superficie adatta a più discipline, il parquet sarebbe ideale, con una copertura, in legno lamellare, o in acciaio inox, che può contenere anche delle piccole tribune, con illuminazione a led, e riscaldamento con pompa di calore secondo le classi energetiche che offrono il miglior risultato, con il minor consumo.

Questa soluzione è la migliore in assoluto, che ha dei costi contenuti, che possono essere assolutamente sostenuti dalla buona situazione di avanzo di bilancio libero, e che può essere realizzata in brevissimo tempo, meno di 6 mesi, nella consapevolezza di dare una struttura alle nostre società sportive, che manca da quando è stato demolito il famoso palestrone, che esisteva dove ora c’è il parcheggio di piazzale Barberis, di fronte all’ASL.

Inoltre, ho previsto un’ operazione di restailing, di altre aree esistenti in città, e nelle frazioni, per esempio a Dagnente, nella sede della proloco Felice Cavallotti, dove esiste un campo di basket, a Montrigiasco dove esiste uno spazio che va valorizzato, e a Mercurago, nell’area all’aperto dell’Oratorio San Giorgio, dove abbiamo in programma di restaurare anche il bellissimo Teatrino”.