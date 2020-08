Elezioni aronesi: Francesco Tognon candidato sindaco per Forza Nuova

Arona elezioni amministrative 2020, Forza Nuova c’è e candida Francesco Tognon sindaco.

Elezioni aronesi

Forza Nuova ufficializza la sua presenza alle elezioni amministrative di Arona , candidando come sindaco il Dott. Francesco Tognon, nella nota del movimento si legge:

“Abbiamo scelto di candidarci nel Comune di Arona per dare voce a tutti i cittadini aronesi, anche quelli che di solito vengono dimenticati dalla politica in doppio petto, per questo abbiamo scelto come sindaco Francesco Tognon, un giovane con le idee chiare e con la voglia di aiutare il prossimo. Tognon da sempre attivo nel sociale con i militanti di Forza Nuova Novara ha sempre aiutato le famiglie in difficoltà con raccolte alimentari e di abiti chiedendo come ricompensa sempre e solo un sorriso”.

La nota del movimento chiude con “il programma politico per governare la città di Arona pone le fondamenta principalmente sul sociale e sul turismo, vogliamo che tutti si sentano protagonisti del rilancio del territorio”.

I militanti di Forza Nuova invitano i cittadini aronesi a recarsi presso l’ Ufficio Elettorale di Arona per sottoscrivere la lista dei candidati.