Elezioni Castelletto: torna Besozzi contro Stilo e Giovannetti.. e la Lega?

Se sembrava Arona il comune con più colpi di scena in vista delle prossime amministrative (Gusmeroli vs Monti + Ubertini), anche Castelletto non è da meno. Alla ri-candidatura di Massimo Stilo in contrapposizione a Michele Giovannetti si aggiunge ora quella dell'ex sindaco Matteo Besozzi, di cui Stilo è stato vice. In casa Lega, invece, al comunicato dei gruppi Castelletto è Tua (che riportava nel logo ufficiale quello della Lega) e Noi Per Castelletto in cui si annunciava la rinuncia a scendere in campo è arrivata poi una smentita della Lega stessa.

Il comunicato di Ferrario e Pierucci

"Alla scadenza del mandato elettorale cogliamo l’occasione per ringraziare i cittadini che con il loro voto ci hanno dato fiducia - spiegano in un comunicato stampa congiunto Massimiliano Ferrario e Giorgio Pierucci - Riteniamo che la nostra opposizione sia stata costruttiva e che si sia battuta in consiglio comunale per far valere le nostre/vostre ragioni. In questi anni abbiamo presentato mozioni ed interrogazioni, sempre disattese dalla maggioranza, e non abbiamo mai rinunciato al confronto. Ricordiamo le nostre battaglie sulle scelte di questa amministrazione nella programmazione delle priorità degli interventi sugli edifici pubblici. Riteniamo, per esempio, non appropriato aver tentato (e si sapeva già a priori dell’esito negativo) di richiedere un finanziamento di due milioni di euro per la messa in sicurezza del palazzetto, a discapito di un intervento sulle scuole. La faccenda ancora irrisolta della nuova sede dei vigili che doveva essere inaugurata nella primavera del 2020 ed ancora oggi da ultimare, il famoso Bike Hotel, fiore all’occhiello della precedente Amministrazione del quale rimane ancora la recinzione di cantiere in piazza e senza una data certa per il suo completamento, la casa di riposo, la promessa del recupero dell’ex chiesa di San Carlo, il semplice appalto della manutenzione del verde per il quale si sono dovuti aspettare tre anni per la sua aggiudicazione.

Di tutto questo e di altro confidiamo nel giudizio dei castellettesi e nella volontà di confermare o meno l’Amministrazione uscente".

I gruppi spiegano quindi le motivazioni che li hanno portati a non ripresentarsi: "Sulle prossime elezioni il nostro gruppo ha deciso di non riproporsi in quanto ritiene che le dinamiche innescate nelle ultime settimane dalla nascente lista civica non permetta un periodo di governabilità serena in caso di vittoria. Abbiamo deciso di inserire nel comunicato questa foto in quanto racchiude quello che per noi deve essere alla base di ogni esperienza politica: il reciproco rispetto tra le parti (politico e civico) ed ad oggi disatteso. Ci auguriamo che nelle prossime settimane tutto il centro/destra riesca a trovare un candidato sindaco che possa rappresentarlo pienamente, altrimenti è scontato che alla prossima tornata elettorale ci siano, nuovamente, almeno tre liste. Ringraziamo tutte le donne e gli uomini che hanno creduto nel progetto “Castelletto è Tua” ed in particolare all’Onorevole Alberto Gusmeroli che ha creduto in noi".

La precisazione di Alessandro Deambrogio

"Sarà la lista Castelletto é Tua che non si ripresenterà alle prossime elezioni comunali di Castelletto Ticino a Giugno e non il gruppo politico della Lega che sarà invece protagonista come sempre nella prossima tornata elettorale". Così il segretario della Lega cittadina Alessandro Deambrogio.

Il ritorno di Matteo Besozzi

"Ho deciso di non sostenere più la candidatura del sindaco uscente, perché quello di Castelletto è un comune grosso che non può permettersi di rimanere fermo per 5 anni. Bisogna intercettare i bandi i fondi per realizzare opere pubbliche".

Ulteriori dettagli sul Giornale di Arona in edicola!