Elezioni comunali 2021: a Borgo Ticino si candida solo Marchese

Elezioni comunali 2021: a Borgo Ticino si candida solo il sindaco uscente Alessandro Marchese.

Elezioni comunali 2021 a Borgo Ticino

Il 3 e il 4 ottobre si voterà in 17 comuni in provincia di Novara per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i consigli comunali.

Caso unico di questa tornata elettorale nel novarese, Borgo Ticino, dove si candiderà solo il primo cittadino uscente Alessandro Marchese.

Lista Borgo Insieme

Antonella Vescio

Christian Mete

Gianfranco Sgarrella

Maria Mastroianni

Angela Folino

Andrea Forestieri

Michele Crobu

Elisabetta Ribolzi

Moreno Remonato

Sara Silvestri

Andrea Caligiuri

Vincenzo Davide Greco