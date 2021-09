Elezioni comunali 2021: a Varallo Pombia sfida a 3. Si vota il 3 e 4 ottobre.

Elezioni comunali 2021

Sfida a 3 per il comune di Varallo Pombia. Joshua Carlomagno è il candidato sindaco per la lista Varallo Pombia Insieme. Sergio Praderio sarà il candidato per la lista Progetto Varallo Pombia e Danilo Gorla per la lista Per Varallo Pombia.

Ecco tutti i nomi e i volti di coloro che compongono le tre liste: