Elezioni comunali a Lesa: candidati e liste

Sabato 4 alle 12 è scaduto il termine utile per presentare le liste dei candidati alle elezioni comunali del 3 e del 4 ottobre. A Lesa i tre candidati alla carica di primo cittadino erano già noti prima della scadenza dei termini, ma ora sono stati ufficializzate anche le liste dei candidati a sostegno delle tre liste civiche.

Sfida a 3

«Lesa riparte» per Aloma Rezzaro

Il sindaco uscente Aloma Rezzaro si ripresenta con un’altra lista (era nella maggioranza del vicesindaco Grignoli che l’ha sfiduciata, presentando quasi compatta le dimissioni facendo commissariare l’ente). La nuova lista si chiama «Lesa riparte», ed è composta da Alberto Budelli, Andrea Lanzetti, Isabella Lensi, Simone Morellini, Mauro Ottolina, Alessandro Rodi, Stefano Saini, Paola Sanneris, Sergio Vallini e Andrea Zanetta.

«Lista civica per Lesa» con Luca Bona

Il gruppo che componeva la maggioranza uscente si ripropone sostenendo la candidatura a sindaco dell’ex consigliere regionale Luca Bona, con una lista civica di ispirazione di destra. I suoi componenti sono Jessica Bona, Angelo Borroni, Roberto Cantaluppi, Stefano Croma, Roberto Grignoli, Mario Grossini, Daniele Perico, Franca Picone, Federica Schiavini e Marco Vandoni.

«Voltiamo Pagina» per Roberta Del Plato

Anche la capogruppo di Aria Nuova per Lesa (in minoranza nel Consiglio uscente, prima che venisse commissariato) Roberta Del Plato ha scelto di ripresentarsi al voto degli elettori cambiando il nome della lista civica e, in parte, anche il gruppo di lavoro, che sarà composto da Mirco Anelli, Ivano Bassani, Carlo Ceresa detto Carluccio, Carlo Diana, Martina Falta, Teresa Mertanen Sari, Lucia Rossetto, Elena Salandin, Monica Zanon detta Moka, Amedeo Enrico Zuccaro.