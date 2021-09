Elezioni comunali nell'aronese: tutti i candidati sindaci

Si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni comunali 2021. Tra i comuni seguiti dal Giornale di Arona ecco alcune "sfide".

A Borgo Ticino una sfida contro il quorum

Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il sindaco uscente Alessandro Marchese sarà l’unico pretendente per il municipio. Ma la sfida è tutt’altro che semplice: per essere eletto infatti Marchese dovrà raggiungere il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto.

A Varallo Pombia sarà una corsa a tre

La partita probabilmente più interessante si giocherà a Varallo Pombia, dove le liste in lizza per le Amministrative saranno ben tre. Dopo la caduta prematura della giunta di Alberto Pilone, avvenuta in seguito alle dimissioni presentate da gran parte dei consiglieri dell’ex maggioranza, gli equilibri politici del paese saranno completamente ridisegnati. E così, in seguito all’ufficializzazione delle candidature dell’ex consigliere e aspirante sindaco (nella tornata del 2012) Danilo Gorla, e del consigliere comunale uscente Joshua Carlomagno, ecco che anche l’erede designato dell’ex primo cittadino è uscito allo scoperto. L’ex assessore Sergio Praderio ha infatti ricevuto l’endorsement del suo ex sindaco Alberto Pilone, che sulla pagina della lista Progetto Varallo Pombia ha scritto: «Con Sergio prosegue il Viaggio Amministrativo di Progetto Varallo Pombia nel solco di un percorso lungo 10 anni costellati di tantissime iniziative e opere che hanno toccato a 360 gradi ogni parte e aspetto Varalpombiese. 10 anni di progetti e proposte realizzate e anche altro di molto di più. Ecco perché Sergio Praderio potrà essere la continuità e la Sicurezza per un concreto e buon governo amministrativo di Varallo Pombia».

A Pombia un duello tra Arlunno e Pilone

E strettamente legata alla situazione che si è venuta a creare a Varallo c’è anche lo scenario della sfida elettorale di Pombia. Qui infatti i candidati sindaci saranno il vicesindaco uscente Nicola Arlunno (con la lista “Per Pombia”) e l’ex sindaco Alberto Pilone (“Pombia nel cuore”), reduce dalla fine prematura dell’esperienza amministrativa a Varallo e deciso a tornare alla guida del paese in cui risiede.

Gli altri comuni

A Nebbiuno si scontreranno il sindaco uscente Elis Piaterra, Fabrizio Favino e Attilio Fornara.

A Comignago Andrea Zonca e Daniele Potenza.

A Lesa Luca Bona, Aloma Rezzaro e Roberta Del Plato.

A Dormelletto Lorena Vedovato e Clara Poggi.