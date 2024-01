Ex assessore Polo Friz su Monti e Gusmeroli: "Non votate quei due"

Matteo Polo Friz a gamba tesa contro i suoi ex compagni di avventura della giunta 2010 ad Arona.

L'intervento

"A giugno tappiamoci il naso ma non votiamo né Monti né Gusmeroli". Un nuovo intervento, quello dell'ex assessore Matteo Polo Friz, a commento della campagna elettorale che sta contraddistinguendo Arona nell'ultimo periodo. Polo Friz si era già scagliato nelle scorse settimana contro la nuova pista ciclabile definendola "ecomostro", abitando lui stesso in zona. Ora però l'ex assessore contesta il punto del programma di Gusmeroli in cui parla di parcheggi blu gratuiti per gli aronesi.

"È doveroso intervenire per commentare la “bozza” di programma presentata da Gusmeroli. Trovo francamente disarmante che, come afferma il Giornale di Arona, le proposte, o alcune tra di esse, del signor Gusmeroli ricalchino quelle dell’ex primo cittadino Monti: la pochezza e la vaghezza dell’elenco testimonia che entrambi sono giunti al capolinea. Entrambi da tempo non hanno più nulla di dire né da dare alla nostra città. Mi soffermo, avendone esperienza diretta, sul tema della gratuità dei parcheggi per i residenti. Si afferma che cio’ sarebbe possibile rendendo a pagamento i parcheggi di piazzale Moro per i non residenti durante i fine settimana e che “avremo introiti talmente alti” da compensare il mancato gettito derivante dall’annullamento del pagamento dei parcheggi cittadini.

Affermare cio’ significa affermare palesemente il falso. Lo capisce anche un bambino di tre anni infatti che, se scompaiono gli incassi da tanti parcheggi blu dal 1° gennaio al 31 dicembre, l’importo non potrà certamente essere compensato dall’incasso proveniente da un numero piu’ basso di parcheggi a pagamento solo nei fine settimana. È una semplice moltiplicazione e la soluzione è del tutto intuitiva. Questo aprirà un buco notevole nella casse del comune che i cittadini saranno chiamati a riempire con maggiori tasse o minori servizi o, peggio ancora, con gli incassi provenienti da qualche altra macchinetta da multe nascosta all’incrocio dietro casa. Ma, soprattutto, occorre che sia chiaro ai nostri concittadini che la gratuità dei parcheggi in centro danneggia prima di tutto proprio gli aronesi. Nessuno andrà piu’, durante la settimana, né in piazzale Moro né dietro la stazione e tutti verranno a cercare il posto in centro, tanto è gratis.

E siccome è tutto gratis chi arriva per primo lascerà la propria macchina parcheggiata tutto il giorno e tutti gli altri gireranno a vuoto macinando chilometri su chilometri (e inquinando di conseguenza) alla ricerca di posti perennemente occupati sempre dalle stesse auto. Deve essere chiaro ai concittadini che la gratuità è un danno e non un vantaggio perchè il parcheggio gratuito garantirà solamente che non troveremo mai posti liberi.

Deve essere altrettanto chiaro che l'eventuale obbligo di disco orario, sarà inapplicabile e quindi inefficace. In tutte le vie del centro, via Gramsci, via Matteotti, via Paleocapa, via Monte Grappa e tutto il lungo lago, se supponiamo che la durata del disco orario è di un'ora e mezza, cio' significa che il controllo deve avvenire almeno 6 volte al giorno in ogni singola via per garantire la rotazione: questa è una soluzione del tutto impraticabile e oltretutto ci vorrebbero almeno altri quattro o cinque ausiliari con ulteriore aggravio dei costi per i contribuenti.

Questo è un altro clamoroso errore, dopo la ciclabile di Mercurago - che costa mezzo milione di euro - fra i tanti altri che non mancheremo di denunciare. Ricordiamoci il prossimo giugno di andare a votare, esercitiamo il nostro diritto e mettiamo fine a questa approssimativa gestione della cosa pubblica che ci danneggerà per lunghissimi periodi e votiamo comunque, semmai turandoci il naso, come scriveva Montanelli, ma non votiamo né Gusmeroli né Monti".