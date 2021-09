Fabrizio Favino si candida a Nebbiuno

"Un gruppo di Persone, a volte con idee politiche diverse, ma unite da un OBIETTIVO COMUNE: il bene del proprio paese".

Amministrative a Nebbiuno

Fabrizio Favino è il Candidato Sindaco della coalizione per far rivivere Nebbiuno, Tapigliano, Fosseno e Corciago, "per affrontare assieme le sfide della ripresa, per tornare a far di Nebbiuno la “perla del Vergante” e soprattutto per ASCOLTARE la cittadinanza e RISPONDERE alle sue esigenze mettendosi al servizio dei cittadini".

I principali punti programmatici sono:

- Sicurezza;

- Green economy, agricoltura sostenibile e gestione del territorio;

- Recupero dei centri storici;

- Ripristino di una buona viabilità, manutenzione strade e percorsi pedonali;

- Illuminazione pubblica, soprattutto nelle frazioni;

- Decoro urbano e verde pubblico,

- Rilancio del centro sportivo;

"Si vuole inoltre dare attenzione agli anziani e ai giovani che per troppo tempo non hanno trovato interlocutori nell’Amministrazione e proporre nuovi progetti, per attrare i finanziamenti del recovery plan e non solo, superando quell’immobilismo che da troppo caratterizza il nostro Comune".