Federico Monti: "A Dagnente un bar trattoria e un salone polifunzionale"

"Non è una promessa al vento, ma la vera volontà della mia futura ammirazione di dare a Dagnente un luogo che possa essere riconosciuto come il punto di aggregazione per tutti i residenti della splendida Comunità, dove poter trascorrere momenti conviviali, di svago, di gioco e di cultura" così il candidato sindaco Federico Monti parlando di un nuovo progetto per la frazione aronese.

Il progetto

"Da sindaco ho fatto predisporre uno studio di fattibilità/progetto che potete vedere nello sviluppo su carta, e ne ho già parlato con le associazioni locali che sono entusiaste del progetto che darà ai dagnentesi un luogo per tutte le stagioni.

Lo sviluppo prevede, un bar trattoria, un salone che può diventare luogo di eventi ludici e culturali, un bellissimo giardino, con una vista sul lago.

Ci impegneremo inoltre ad interventi di ristrutturazione anche della ex scuola, ora sede di un ambulatorio medico, e di associazioni, ed inoltre daremo un tocco di restyling al campo di Basket nella sede della Proloco, Felice Cavallotti, e per ultimo un campo bocce regolare per piccoli tornei ed un tavolo da ping pong".