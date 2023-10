Federico Monti: "Mi dimetto dalla Lega"

L'ex sindaco di Arona, dopo che il suo partito ovvero la Lega aveva sostenuto la ri-candidatura di Alberto Gusmeroli alle amministrative aronesi, ha deciso di restituire la tessera di partito.

Il comunicato

"Rendo pubbliche le mie dimissioni dal partito Lega Salvini Premier.

Nella comunicazione, rimarco fortemente il mio essere uomo moderato di centro destra che è stato fedele al suo partito sino alla fine anticipata del suo mandato, sicuramente non voluta da me né, ancora ad oggi, giustificata o motivata dai vertici della Lega. Sono stato Sindaco di tutti, come deve essere un primo cittadino, e la mia naturale inclinazione al dialogo e all'ascolto mi ha portato e mi porterà sempre al confronto con tutte le forze politiche e le opinioni dei miei cittadini, a prescindere dal "credo" e dalle tessere di partito. Sono fermamente convinto che la differenza la fanno le persone, nel bene e nel male come ho potuto sperimentare sulla mia pelle.

Ciò non toglie che sono e resto convintamente un uomo moderato di centro destra, che non ha fatto e non farà nessun accordo con il PD e che quindi la lista che sto formando potrà accogliere persone e partiti di ogni orientamento politico diverso e che condivideranno il mio programma, non ho nessuna preclusione e resterò aperto al dialogo costruttivo così come ho sempre fatto in passato . Proprio in questi giorni sto organizzando gruppi di lavoro con le tante persone che mi hanno confermato la loro fiducia e a breve ricomincerò a incontrare i miei concittadini nei gazebo del martedì e nelle riunioni di quartiere, per poter raccogliere idee da condividere nel programma di amministrazione. Una parte di questo sarà ovviamente in continuità con quello da me presentato nel 2020, ma prevederà una nuova visione del futuro della città dettata dalle criticità emerse in questi ultimi anni, prevedendo anche interventi più incisivi e continuativi per le frazioni.

Un progetto di largo respiro per Arona, che vuole e deve avere una visione proiettata al futuro tendente a sostenere la grande vocazione turistica della città ,ma che mette sempre al primo posto i suoi abitanti Arona agli aronesi come motore e motivo conduttivo del programma, condiviso con chi farà parte della mia lista e soprattutto con i miei concittadini. Federico Monti candidato Sindaco di Arona agli Aronesi".