Futuro del lavatoio di Mercurago, Forza Italia: "Veramente la scelta è stata condivisa?"

"Apprendiamo dal profilo Facebook del Sindaco, con una certa enfasi, che a grande maggioranza gli abitanti della frazione di Mercurago avrebbero individuato la soluzione per il rifacimento del lavatoio" scrive il gruppo di Forza Italia Arona in un comunicato stampa in relazione all'incontro avvenuto in frazione con l'amministrazione comunale LEGGI QUI.

L'intervento

"Osserviamo però che all’incontro, presso l’oratorio di Mercurago, erano presenti forse una trentina di persone di Mercurago pari a circa l’1% degli abitanti della frazione. E su questi numeri ci domandiamo come si possa definire quella dell’altra sera una consultazione davvero rappresentativa dell’opinione della maggioranza dei mercuraghesi o, peggio ancora, una decisione realmente condivisa con i residenti. Tralasciando altresì la difficoltà ad esprimere pareri divergenti su quanto illustrato, riscontrata da alcuni cittadini che hanno chiesto parola durante l’incontro, puntualmente ostacolati dalla maleducazione di alcuni fedelissimi sostenitori del Sindaco.

Eppure, esistono altre modalità molto più democratiche e rappresentative, quando davvero si vuol sondare l’opinione di una comunità, che avrebbero permesso a tutti di esprimersi in merito all’argomento.

Ci auguriamo che la ristrutturazione dell’immobile, ormai da anni in disuso, non comporti ulteriore dispendio di denaro pubblico per la cittadinanza, come ultimamente è già accaduto ad esempio per la ciclabile che viene utilizzata solo da poche persone. Operazioni molto onerose che ci paiono più ricerche di consensi da parte dell’amministrazione comunale, che un vero valore aggiunto per gli abitanti.

Ci preme infine evidenziare una certa opacità amministrativa e di certi comportamenti piuttosto ostili da parte di questa maggioranza nei confronti dei cittadini e soprattutto di noi consiglieri comunali di opposizione, che francamente poco hanno a che fare col concetto di democrazia che al contrario dovrebbe favorire una partecipazione attiva dei cittadini stessi e un più libero confronto sulle idee.

Auspichiamo, quindi, un maggior confronto sui temi, anche nel corso di questa legislatura, per poter veramente migliorare Arona e per dare migliori risposte alle necessità degli aronesi".

Il Direttivo Locale di Forza Italia Arona