“Gusmeroli fa passerelle elettorali nel weekend delle elezioni”. Dura polemica del gruppo Arona Domani per Massimo Tosi Sindaco e del candidato di Fratelli d’Italia Luca Brianti.

La lettera alla Prefettura

“Con il presente documento i sottoscritti, Avv. Alessia Bacchetta, in qualità di delegata alla presentazione della lista, e Avv. Luca Brianti, candidato sindaco della lista “BRIANTI SINDACO” in corsa per le elezioni amministrative, hanno provveduto a segnalare alla Prefettura di Novara e al Corecom Piemonte il comportamento dell’attuale amministrazione in palese contrasto con la norma di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.

La passerella elettorale

“Nel caso specifico, è palese ed evidente che l’inaugurazione di una fontana, di alcune panchine sul lungolago e del rifacimento del manto erboso con materiale sintetico dello stadio (sabato 19.09 giorno del “silenzio elettorale”), tra l’altro già pronto da diverse settimane, non presentano alcun requisito di indispensabilità per la prosecuzione dell’attività amministrativa e, soprattutto, non necessitano di inaugurazioni sfarzose alla presenza, caso vuole, di tutti gli assessori ora candidati nella lista denominata: “Lista Federico Monti Sindaco””.

La replica di Gusmeroli

“Le inaugurazioni e la fine lavori sul lungolago sono slittate di almeno tre mesi a causa della crisi sanitaria: non c’era una nostra volontà di sforare con le date. Comunque abbiamo organizzato eventi sobri e non abbiamo fatto alcun tipo di campagna elettorale”.