Il presidente della Regione Piemonte Cirio eletto vice segretario nazionale di Forza Italia

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al congresso di Forza Italia di oggi, sabato 24 febbraio, è stato eletto vice segretario nazionale del partito di Forza Italia. Il congresso ha eletto Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al posto di comando del partito che fu di Silvio Berlusconi, e il nome del presidente della Regione Piemonte è stato indicato per la seconda carica del partito nazionale.

A poche ore dall'investitura nella nuova carica, il presidente Cirio ha commentato il suo nuovo ruolo citando un grande piemontese, Beppe Fenoglio:

Io provengo da una terra, il Piemonte, dove un grande scrittore come Fenoglio ci ha insegnato l'importanza del concetto di restituzione ed è con questo spirito che assumo il nuovo incarico. Per 30 anni Berlusconi è stato non soltanto la guida di un movimento politico, ma colui che risolveva le controversie, indicava la strada e soprattutto prendeva i voti per tutti. E oggi dobbiamo restituire questi trent'anni attraverso un maggiore impegno non solo nelle istituzioni, ma anche dentro il partito, portando la voce degli amministratori locali che sono radicati nei territori. Dobbiamo lavorare per acquisire giorno per giorno la fiducia dei cittadini italiani. Una fiducia che non sia solo emotiva, ma ragionata e che premi la serietà. Quella serietà e autorevolezza internazionale che caratterizzano il nostro leader, Antonio Tajani.