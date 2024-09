Impronta Civica sul passaggio di Monti a Fdi: "Scelta giusta non candidarci con lui"

Anche il gruppo di minoranza Impronta Civica, commenta il recente passaggio dell'ex primo cittadino a Fratelli d'Italia dopo essersi candidato con la lista civica "Arona agli aronesi".

Il comunicato di Impronta Civica

"Con la conferenza stampa di sabato mattina indetta da Federico Monti e Fratelli d’Italia viene certificato un percorso iniziato a Settembre 2023 quando, anticipando la crisi che portò alla caduta del sindaco Monti, il senatore Nastri dichiarò il sostegno a Federico Monti per le elezioni 2025.

Chi non ha voluto o saputo vedere quello che in realtà era evidente oggi, può aprire gli occhi.

Spiace per quelli che, in buona fede, avevano creduto nella connotazione esclusivamente civica del loro candidato, nonostante la cosa fosse stata ampiamente evidenziata.

Ai delusi da questa scelta va la nostra vicinanza. Continuiamo a pensare che ci sia spazio per costruire ad Arona una vera alternativa, come non abbiamo mai smesso di evidenziare in otto mesi di campagna elettorale.

Il senatore Nastri ritiene di poter lavorare per il futuro ad un ricongiungimento, anche ad Arona, di quella che è la coalizione a livello regionale e nazionale ed, anzi, dice di aver provato inutilmente a coltivarla anche qui.

Dimentica che tutta la campagna elettorale è stata condotta dal suo candidato in espressa antitesi a Gusmeroli.

Anche solo immaginare una nuova unione Gusmeroli-Monti sorprende. Sarebbe davvero l’apoteosi della presa in giro di tutta la città… Potrebbero davvero tornare a governare insieme? Scendendo a quali compromessi e in nome di cosa?

All’epoca non mancarono tentativi di coinvolgere noi, lista civica di centro sinistra, in coalizioni più ampie, sino a ipotizzare una coalizione tra il Pd e le forze di centro sinistra insieme al candidato sostenuto da Fratelli d'Italia in chiave anti Gusmeroli.

Ricordiamo le critiche subite per non aver accolto l’invito a tale abbraccio in nome della real politik.

Oggi si dimostra quanto velleitaria fosse quella ipotesi.

La stessa coalizione che diede il sostegno a Monti oggi si sgretola nella delusione. Cosa sarebbe accaduto con una forzata coalizione ancora più ampia?

All’epoca ritenemmo di non poter consegnare gli aronesi alle ambizioni di chi, lontano dal nostro comune, vedeva nelle elezioni comunali un’occasione per occupare spazio e potere. Pensiamo di aver fatto la scelta giusta. È con questo spirito che andremo avanti a fare opposizione e ci ripresenteremo alle prossime elezioni come alternativa ad Arona.

Noi lavoriamo sodo per il futuro, per il domani.

Noi alla coerenza e alla serietà crediamo veramente. Ci sono valori che non possono essere svenduti, a nessun prezzo".