Invorio Roberto Del Conte: “Abbiamo perso per 37 voti”

Invorio, l’ex sindaco Roberto Del Conte commenta amareggiato l’esito delle elezioni comunali : “Abbiamo perso per 37 voti”.

Invorio Del Conte va in minoranza

“Abbiamo perso per 37 voti, vale a dire 18 persone che ci avrebbero potuto portare alla vittoria.

La nostra lista ha raccolto 1230 preferenze, mentre quella dei nostri avversari 1267.

Ma i numeri sono numeri e sono quelli che contano per decidere chi vince e chi perde.

L’augurio ai miei avversari che possano governare subito, per rimettere in moto il paese rimasto fermo in questi ultimi 8 mesi.

Ho fatto della legalità un principio del mio mandato amministrativo e continuerò nei prossimi 5 anni con lo stesso entusiasmo e dedizione.

Spetta a loro, però, amministrare e promuovere le scelte politiche più adeguate per il nostro paese”.