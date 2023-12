Lega e "Noi per Arona": "Le ragioni del Commissariamento sono tutte da ascrivere a Monti"

Relativamente ai comunicati stampa del Pd e dell’ex Sindaco Monti il gruppo della Lega locale e "Noi per Arona" la lista che sosterrà Alberto Gusmeroli alle prossime elezioni ha diramato un comunicato stampa.

Il comunicato

"In ordine alla diminuzione dei contributi alle associazioni disposta dal Commissario: a giugno, il nuovo Sindaco potrà erogare i contributi mancanti e noi in caso di vittoria ci impegniamo sin d’ora a prevedere le integrazioni a favore delle associazioni.

Il Tetto della scuola media era un intervento finanziabile solo con un contributo statale da PNRR. Come tanti altri Comuni d’Italia sono stati tagliati i fondi PNRR e quindi il Commissario come avrebbe fatto il Sindaco ha stornato l’opera.

Il Costo della Ristrutturazione della palestrina all’interno del Comune da assegnare alla scuola Nicotera è più che raddoppiato. La ristrutturazione poteva iniziare solo grazie a bandi PNRR che per ora lo Stato non ha previsto.

Il Marciapiede a sbalzo necessita di fideiussione ad ANAS e autorizzazione relativa. Si potrà fare dopo il 9 giugno, ottenuta l’autorizzazione Anas.

Gli interventi in Rocca dipendono da bandi Cariplo e riguardano nuove aree da ristrutturare. Dal 9 giugno il nuovo Sindaco potrà partecipare a un nuovo bando.

In ordine alle ragioni del Commissariamento sono tutte da ascrivere all’Ex Sindaco Monti che ha “mancato la parola” con gli elettori, abbandonato il programma e le idee che da sempre hanno caratterizzato l’amministrazione, inutile ricordare le diverse motivazioni, tutte a verbale, una per tutte l’edilizia privata in città, un tema che ha procurato diversi danni nei decenni scorsi e che non deve causarne in futuro.

Corre pertanto l’obbligo di sottolineare che, se ben dieci consiglieri su dodici di maggioranza, un gruppo coeso e responsabile, arrivano a dimettersi, hanno ragioni più che fondate, peraltro già chiarite nelle “motivazioni” pubbliche e protocollate agli atti del comune".

FERRUCCIO CAIRO

DAVIDE CASAZZA

MONICA D’ALESSANDRO

PIETRO D’IPPOLITO

ANTONIO FURFARO

MARINA GRASSANI

ALBERTO GUSMEROLI

MONIA MAZZA

VALENTINA TEMPORELLI

NICOLA ZONCA