Legge di Gusmeroli in manovra: incentivato il ricambio degli elettrodomestici di casa nel 2025

“Un aiuto a un settore industriale italiano leader al mondo con un incentivo che fa contemporaneamente risparmiare sulla luce le famiglie, inquinare meno e sostiene l’industria dell’elettrodomestico e quella del riciclo dei vecchi”. Esprime soddisfazione il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli per l’emendamento inserito in manovra.

Le parole dell’onorevole aronese

"Negli emendamenti del Governo si recepisce integralmente la mia PDL. 855 già incardinata in Commissione Attività produttive e di cui sono state concluse le audizioni, nonché l'analogo mio emendamento alla Manovra di Bilancio inerente incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici a elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

Il provvedimento è un altro esempio dell'incisiva azione della Lega al Governo nel proporre misure concrete per sostenere Famiglie, Imprese, Lavoro e crescita economica. Con questo incentivo si spinge la sostituzione di grandi elettrodomestici obsoleti (frigo, lavatrice e lavastoviglie) con apparecchi a più elevata classe energetica, non inferiore alla B. La misura coprirà il 30% del costo, nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per Famiglie con indicatore economico inferiore ai 25.000 euro annui, stanziando 50 milioni di euro per il 2025.

La sostituzione di vecchi elettrodomestici permetterà alle Famiglie di risparmiare sul costo della bolletta e di inquinare meno. Nello stesso tempo si stimola così l’Industria dell’elettrodomestico e la filiera della componentistica, in cui l'Italia è leader europea, e anche la nostra Industria del riciclo e dell’Economia circolare. Un successo che rende la Sostenibilità ecologica anche economica e sociale.

Insomma una grande soddisfazione che premia un lavoro di due anni con le Associazioni di categoria rispetto a un asset che è Industria nodale del Paese”.