L'ex sindaco di Arona Federico Monti ufficializza il passaggio a Fratelli d'Italia

L'ex sindaco di Arona Federico Monti, ora all'opposizione, ha annunciato questa mattina il passaggio a Fratelli d'Italia.

Una conferenza con Nastri e tutti i vertici locali del partito

E' nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina in aula magna nel municipio di Arona che l'ex sindaco Federico Monti ha annunciato il suo tesseramento per Fratelli d'Italia. La lista che lo aveva supportato alle ultime elezioni amministrative di giugno, Arona agli Aronesi, era sostenuta da tre partiti nazionali (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva), ma Monti non aveva mai richiesto il tesseramento a un partito. Lo ha fatto questa mattina, di fronte ai vertici del partito a livello locale: il senatore Gaetano Nastri, l'assessora regionale Marina Chiarelli, i consiglieri regionale Gianluca Godio e Daniela Cameroni, il coordinatore Angelo Tredenari, il presidente della Provincia Federico Binatti e il consigliere provinciale Luigi Laterza.

Il sostegno del senatore Nastri

"Alle ultime elezioni Europee - ha detto il senatore Gaetano Nastri - il nostro partito ha riscosso il 35% dei consensi. Qui ad Arona, con un sostegno alla lista civica di Federico Monti le cose sono andate diversamente. Ingiustamente oggi Monti non è più sindaco e si trova all'opposizione, ma è sempre stato una persona leale che ha dato il meglio per i suoi elettori. Ora Federico andrà a rappresentare meglio il nostro partito a livello locale, su una città importante che non ha mai avuto una presenza rilevante di Fratelli d'Italia. Grazie a ciò che possiamo offrirgli con la nostra "filiera" di amministratori esperti e capaci che vanno dai Comuni alla Regione e al Governo, lo aiuteremo a intercettare i voti di tutte quelle persone che hanno scelto di non dargli fiducia, pur votando per FdI alle Europee".

Monti: "Rappresentiamo il centrodestra unito"

Dal canto suo l'ex primo cittadino ha rivendicato il ruolo di rappresentanza in Consiglio del centrodestra che oggi governa il Paese. "Insieme al consigliere Leon Petrillo, che ha aderito a Forza Italia - ha detto Monti - rappresentiamo il centrodestra unito. Purtroppo in questa città la Lega, con Gusmeroli, non ha mai voluto confrontarsi con gli altri alleati di coalizione. Noi porteremo coerentemente avanti la nostra battaglia in aula con la lista Arona agli Aronesi".