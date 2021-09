Luca Bona torna in politica: "Mi candido a Lesa"

Angelo Luca Bona, è il candidato Sindaco che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Lesa per la lista civica “Per Lesa” .

Luca Bona

Luca Bona, 47 anni, operatore turistico, Presidente di ALPI, già assessore del Comune di Nebbiuno, Vice Presidente della provincia di Novara, Commissario Straordinario della Provincia e Consigliere Regionale, è da sempre legato a Lesa per origine della famiglia e per lavoro. Il padre Ferruccio è stato Consigliere e Assessore del Comune per molti anni dagli anni 80 fino al 2009.

“Sono molto onorato per la fiducia nei miei confronti di un gruppo consolidato che ha ben amministrato Lesa per 15 anni - Insieme alle persone più esperte ci saranno diverse novità, ma le novità più importanti saranno nell’approccio amministrativo e nelle idee che abbiamo e che stiamo perfezionando per poterle proporre ai lesiani”.

Un’anticipazione di Bona dei princìpi sui quali sarà costruita l’azione amministrativa : “Il nostro programma per Lesa ha tre pilastri fondamentali: 1) la valorizzazione e la tutela delle tradizioni e del patrimonio ambientale, storico e culturale esistente 2) la qualità della vita e il benessere che deve caratterizzare lo stare a Lesa oggi da residente, da villeggiante e da turista, compresa la manutenzione, il decoro, la funzionalità di quanto abbiamo a disposizione oggi, con un'attenzione particolare alle persone anziane e fragili e 3) la Lesa proiettata al futuro e alle nuove generazioni: ancora più bella, sicura, accogliente e competitiva, in sintesi un modello per il Lago Maggiore”.