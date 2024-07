Lunedì sera il Consiglio comunale di Arona "in trasferta" a San Luigi

Tutto pronto per la convocazione del Consiglio comunale di Arona: l'assemblea cittadina aronese farà tappa lunedì 29 luglio accanto alla chiesa di San Luigi.

Il Consiglio si riunisce il prossimo 29 luglio

Fervono i preparativi per il prossimo Consiglio comunale. Il 29 luglio infatti, l’assemblea politica cittadina si riunirà nello spazio adiacente alla chiesa di San Luigi. L’appuntamento è fissato per le 20, con un ordine del giorno particolarmente ricco e articolato.

Numerosi i punti all'ordine del giorno

Si partirà con due punti dedicati rispettivamente alle comunicazioni del presidente del Consiglio comunale e a quelle del sindaco. Al centro della discussione ci saranno poi due punti riguardanti il bilancio, con una variazione e una modifica al Dup sul programma triennale dei lavori pubblici.

Quattro documenti presentati dalle minoranze

Sarà poi la volta di quattro punti all’ordine del giorno riguardanti alcuni documenti presentati dai consiglieri della formazione di opposizione Impronta Civica, e non solo. I primi due saranno due proposte di deliberazione sul regolamento dei servizi di pre-scuola e post scuola. Poi sarà la volta della mozione, presentata congiuntamente da Impronta Civica e Arona agli Aronesi, sulla figura del “direttore artistico” dell’Estate Aronese Gio Manuzzi, investito dalle polemiche nelle scorse settimane per i testi considerati misogini di alcune delle sue canzoni del passato. Infine chiuderà la discussione un’interrogazione sull’accessibilità per i disabili ai luoghi della città, dal titolo “Peba, piano di eliminazione delle barriere architettoniche”.