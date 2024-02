Medici di medicina generale nelle Rsa in Piemonte, l'intervento dell'assessore Icardi

L'assessore Luigi Genesio Icardi è intervenuto sulla presenza dei medici di medicina generale nelle Rsa.

«L’Accordo integrativo sottoscritto a novembre 2022 predispone le basi per una modello di presa in carico da parte dei medici di medicina generale nelle Rsa che interviene sulle modalità organizzative e operative delle Aziende Sanitarie Locali e dei loro Distretti. Adottando un approccio di programmazione, intervento e controllo, la Regione ha provveduto a lavorare alla metodologia più congrua per poter controllare gli esiti. La complessità delle variabili definite nell’Accordo è notevole e, pertanto, il monitoraggio è tutt’ora in fase di completamento. Il monitoraggio rileva, tra gli altri, i bandi, nonché i volumi delle prestazioni di assistenza domiciliare residenziale, dell’assistenza domiciliare programmata e dell’assistenza domiciliare integrata nelle RSA».